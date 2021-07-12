Моуринью назвал лучшую сборную на Евро-2020

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о лучшей национальной команде на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о лучшей национальной команде на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

«Из-за своего высокомерия сборная Франции потеряла шанс выиграть чемпионат Европы. У этой сборной есть невероятный потенциал. Франция — лучшая сборная. Французы лучше англичан и итальянцев, но футбол наказал их, и это было заслужено», — цитирует Моуринью RMC Sport со ссылкой на TalkSPORT.

Напомним, что чемпионом Европы стала сборная Италии, одержавшая победу в финальном матче над командой Англии. Сборная Франции покинула Евро на стадии 1/8 финала, уступив команде Швейцарии.

Ранее сообщалось, что УЕФА объявил символическую сборную Евро-2020.