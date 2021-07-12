УЕФА объявил символическую сборную Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную чемпионата Европы по футболу 2020 года.

В состав символической сборной вошли вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, защитники сборной Англии Кайл Уокер и Гарри Магуайр, защитники итальянской сборной Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола, полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг, полузащитник итальянской команды Жоржиньо, полузащитник сборной Испании Педри, нападающий итальянцев Федерико Кьеза, нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку и нападающий английской сборной Рахим Стерлинг.

Напомним, в финале чемпионата Европы сборная Италии одержала победу над национальной командой Англии. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в серии пенальти со счётом 3:2.

Ранее Доннарумма объяснил, почему не праздновал победу после серии пенальти в финале Евро-2020.