На исполкоме РФС 15 июля будут подведены итоги выступления сборной России на Евро-2020

Стало известно, что будет обсуждаться на ближайшем исполкоме Российского футбольного союза (РФС).

Стало известно, что будет обсуждаться на ближайшем исполкоме Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщается на сайте РФС, 15 июля на исполкоме будут подведены итоги выступления сборной России на чемпионате Европы.

Также будут рассмотрены следующие вопросы:

1) о результатах исследований компании Hypercube;

2) об утверждении 33 лучших игроков и лучших в номинациях по итогам прошлого сезона;

3) об утверждении списка судей, ассистентов судей и инспекторов на первую половину предстоящего сезона;

4) об утверждении регламента и календаря Футбольной национальной лиги сезона-2021/22.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Национальная команда потерпела два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержала победу над Финляндией (1:0). Россияне набрали три очка и по дополнительным показателям заняли последнее, четвёртое место в группе.

Ранее Станислав Черчесов обратился к болельщикам сборной России по футболу.