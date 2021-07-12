На исполкоме РФС 15 июля будут подведены итоги выступления сборной России на Евро-2020

Как сообщается на сайте РФС, 15 июля на исполкоме будут подведены итоги выступления сборной России на чемпионате Европы.
Также будут рассмотрены следующие вопросы:
1) о результатах исследований компании Hypercube;
2) об утверждении 33 лучших игроков и лучших в номинациях по итогам прошлого сезона;
3) об утверждении списка судей, ассистентов судей и инспекторов на первую половину предстоящего сезона;
4) об утверждении регламента и календаря Футбольной национальной лиги сезона-2021/22.
Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Национальная команда потерпела два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержала победу над Финляндией (1:0). Россияне набрали три очка и по дополнительным показателям заняли последнее, четвёртое место в группе.
Ранее Станислав Черчесов обратился к болельщикам сборной России по футболу.