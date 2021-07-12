УЕФА открыл дело в отношении FA по итогам финала Евро-2020

Об этом сообщается на сайте УЕФА.
По итогам матча дисциплинарный орган УЕФА расследует три пункта обвинений в адрес английской стороны: вторжение фанатов на поле, бросание болельщиками предметов, ненадлежащее поведение зрителей во время исполнения гимна Италии, а также зажигание фаеров.
Кроме того, отдельно был назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплине для проведения дисциплинарного расследования событий с участием болельщиков, которые произошли на стадионе и вокруг него.
В финале Евро-2020 Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Ранее сообщалось, что английских игроков удивило решение дать пробить Букайо Саке пятый пенальти.