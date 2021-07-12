Daily Mail: английских игроков удивило решение дать пробить Саке пятый пенальти

Футболисты сборной Англии были шокированы решением дать вингеру Букайо Саке исполнять пятый пенальти в послематчевой серии финального матча Евро-2020 с Италией.

Футболисты сборной Англии были шокированы решением дать вингеру Букайо Саке исполнять пятый пенальти в послематчевой серии финального матча Евро-2020 с Италией.

Как сообщает Daily Mail, изначально 19-летний игрок входил лишь в расширенный список кандидатов для участия в турнире, поэтому многие удивились, что именно ему доверили нанести решающий удар, хотя была возможность дать пробить более опытным Джеку Грилишу и Рахиму Стерлингу.

Многие игроки всё равно поддержали Саку после незабитого пенальти. Тем не менее некоторые поражены решением главного тренера Гарета Саутгейта доверить столь юному игроку возможность определить исход самого важного матча для страны с момента ЧМ-1966.

Напомним, что Англия проиграла Италии в серии пенальти.

Ранее в сети появилось видео установки Манчини перед матчем Италия — Англия.