Жириновский высказался о главных проблемах российского футбола

«Мы северная страна, а в футбол южные играют: Бразилия, Аргентина, Португалия и Греция иногда. Чтобы улучшить игру российской сборной, нужно усилить популяризацию спорта среди детей. Сейчас интерес у детей к футболу отсутствует. Нужна подготовка — не играют во дворах мальчишки», — сказал Жириновский в прямом эфире в Instagram.

Россия на минувшем чемпионате Европы заняла четвёртое место в своей группе и вылетела с турнира.

Ранее в «Зените» высказались о проекте реформы Российской премьер-лиги от Российского футбольного союза.