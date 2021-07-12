Сорокин прокомментировал беспорядки в Лондоне в день финала Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на поведение английских болельщиков в день финала чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Англии и Италии.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на поведение английских болельщиков в день финала чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Англии и Италии.

«Я не ожидал, что такое могло случиться. Чтобы делать какие-то выводы, надо провести подробный анализ инцидента и дождаться официальной оценки. Не буду ничего говорить про коллег-организаторов, но какие-либо беспорядки и драки в России были бы невозможны. Никому бы в голову не пришло устраивать потасовку», — цитирует Сорокина Sport24.

Напомним, что основное и дополнительное время встречи, которая проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу одержала сборная Италии.

Ранее принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии.