В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге отреагировали на информацию о заболевших коронавирусом финских болельщиках
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что множество финских болельщиков заболели коронавирусной инфекцией во время поездки в Россию на матчи сборной Финляндии.
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что множество финских болельщиков заболели коронавирусной инфекцией во время поездки в Россию на матчи сборной Финляндии.
«Я не эпидемиолог, чтобы рассуждать об этом. Трудно делать какие-то выводы, исходя из заявлений в СМИ, и понять, кто, где и когда заразился. На стадионе были соблюдены все меры. Здесь надо смотреть, какой образ жизни ведут болельщики во время поездки», — цитирует Сорокина Sport24.
Ранее в оргкомитете Евро-2020 в Петербурге подвели итоги турнира.