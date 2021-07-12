В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге отреагировали на информацию о заболевших коронавирусом финских болельщиках

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что множество финских болельщиков заболели коронавирусной инфекцией во время поездки в Россию на матчи сборной Финляндии. © РИА Новости / Алексей Даничев

© РИА Новости / Алексей Даничев Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что множество финских болельщиков заболели коронавирусной инфекцией во время поездки в Россию на матчи сборной Финляндии.