В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге подвели итоги турнира

«В тех условиях, в которых проводился весь чемпионат Европы, российский этап прошёл максимально хорошо. Из-за обширной географии и пандемии нельзя было подходить к этому чемпионату со стандартными мерками. Города дали максимум в тех обстоятельствах, которые были», — цитирует Сорокина Sport24.

Напомним, в финальном матче Евро-2020 сборная Италии одержала победу над национальной командой Англии. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в серии пенальти со счётом 3:2.

Ранее УЕФА объявил символическую сборную Евро-2020.