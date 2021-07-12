Уткин поддержал Дзюбу, раскритиковавшего Манчини

«Отстаньте от Дзюбы. Он прав в своей характеристике Манчини и знает его по совместной работе. В процессе этой работы тренер изгнал из команды игрока, который спустя полгода стал ключевым в сборной на чемпионате мира. Это не требует комментария», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По мнению комментатора, Дзюба мог бы помочь Манчини в сборной Италии.

«Иммобиле и Белотти проявили себя на чемпионате Европы как серые суррогаты в роли центрфорварда по сравнению с Дзюбой», — написал Уткин.

Напомним, что Дзюба в одном из интервью заявил, что Манчини не тренер, а бизнесмен. 11 июля тренер привёл сборную Италии к победе на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Ранее в Шотландии предложили наградить Манчини гражданством за победу над Англией в финале Евро-2020.