В Шотландии предложили наградить Манчини гражданством за победу над Англией в финале Евро-2020

Шотландская газета The National предложила наградить главного тренера сборной Италии Роберто Манчини гражданством страны за победу над национальной командой Англии в финале чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Сделайте Роберто Манчини почётным гражданином Шотландии. Призываем читателей The National поспособствовать награждению тренера сборной Италии за заслуги перед Шотландией», — говорится в публикации The National в Twitter.

Напомним, что основное и дополнительное время встречи, которая проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу одержала итальянская команда.

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