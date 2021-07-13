В Шотландии предложили наградить Манчини гражданством за победу над Англией в финале Евро-2020
- Reuters
«Сделайте Роберто Манчини почётным гражданином Шотландии. Призываем читателей The National поспособствовать награждению тренера сборной Италии за заслуги перед Шотландией», — говорится в публикации The National в Twitter.
Напомним, что основное и дополнительное время встречи, которая проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу одержала итальянская команда.
Ранее принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии.