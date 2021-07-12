Захарова отреагировала на беспорядки в Лондоне в день финала Евро-2020

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение английских болельщиков в день финала чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Англии и Италии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение английских болельщиков в день финала чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Англии и Италии.

«Вы видели, как британские футбольные болельщики били итальянских? Что по этому поводу заявил британский парламент? Надеюсь, ВВС снимут фильм о своих болельщиках, которые показали миру, где живут настоящие «футбольные хулиганы», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По словам Захаровой, ей вспомнились заявления различных ветвей власти Британии перед чемпионатом мира в России, призванные напугать «русскими футбольными хулиганами».

Напомним, что основное и дополнительное время встречи, которая проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу одержала сборная Италии.

Ранее принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии.