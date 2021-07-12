Источник: Аргентина и Италия могут встретиться в матче континентальных чемпионов

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) ведёт переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о проведении матча континентальных чемпионов между сборными Аргентины и Италии.

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) ведёт переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о проведении матча континентальных чемпионов между сборными Аргентины и Италии.

Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло на своей странице в Twitter, из-за календарного вопроса встречу между Аргентиной и Италией будет сложно провести в 2021 году.

По информации журналиста, проведение игры в 2022 году представляется весьма реальным.

Напомним, что аргентинская сборная победила в финале Кубка Америки 2021 года национальную команду Бразилии, а итальянская — в финале чемпионата Европы 2020 года — команду Англии.

Ранее в Шотландии предложили наградить Манчини гражданством за победу над Англией в финале Евро-2020.