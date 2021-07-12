Twitter удалил свыше 1 тысячи расистских высказываний в адрес игроков сборной Англии

Администрация социальной сети Twitter удалила более 1 тыс. расистских сообщений в адрес игроков сборной Англии после поражения от национальной команды Италии в финале чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Администрация социальной сети Twitter удалила более 1 тыс. расистских сообщений в адрес игроков сборной Англии после поражения от национальной команды Италии в финале чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Об этом Reuters сообщил официальный представитель компании.

В Twitter заявили, что страницы авторов удалённых сообщений были заблокированы, отметив, что «отвратительным расистским оскорблениям» не может быть места в соцсети.

Напомним, что основное и дополнительное время встречи, которая проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти свои удары не смогли реализовать игроки английской сборной Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. Игра завершилась победой итальянской команды. После матча Рашфорд, Сака и Санчо стали жертвами расистских оскорблений в социальных сетях.

Ранее мэр Лондона отреагировал на расизм в адрес игроков сборной Англии после финала Евро-2020.