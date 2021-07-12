Бонуччи пообещал уговорить Кьеллини выступить на ЧМ-2022

«Если я завтра вообще смогу бегать, это уже будет здорово. Джиджо Доннарумма — поедет, разумеется. Лео тоже. А я — посмотрим», — приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia.
Бонуччи в ответ заявил, что убедит своего партнёра по команде выступить на мундиале.
«Я позабочусь о том, чтобы он согласился. Мы вместе поедем в отпуск, и я договорюсь с ним. Не беспокойтесь», — сказал Бонуччи.
36-летний Келлини стал самым возрастным капитаном в истории финалов Евро, а 34-летний Бонуччи — самым возрастным автором гола в финале чемпионатов Европы.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что Кьеллини обратился к болельщикам сборной Италии после победы на Евро-2020.