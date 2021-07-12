Кьеллини обратился к болельщикам сборной Италии после победы на Евро-2020

«Спасибо вам! Всем вам. Потому что во время этого приключения вы были у нас внутри. Мы видели ваши глаза, в наших сердцах были ваши сердца. Боль тех, кто пострадал. Усилия тех, кого пандемия поставила на колени. Желание вернуться к жизни. Лица женщин, мужчин, пожилых, молодых, детей и тех, кто спасает наши жизни — врачей. Вы подтолкнули нас. Вы нам помогли. Вы пели с нами. Результат — это только часть игры, но этот результат, эта победа, эти слёзы радости посвящены вам. Мы вошли в историю! Вперёд, адзурри!» — написал Кьеллини в своём Instagram.

В финале Евро-2020 Италия по пенальти победила Англию со счётом 1:1 (3:2) и впервые за 53 года и во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что сборная Италии вернулась в Рим и встретилась с фанатами после победы на Евро-2020.