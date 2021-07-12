Сборная Италии вернулась в Рим и встретилась с фанатами после победы на Евро-2020

Сборная Италии по футболу прилетела в Рим после победы над Англией в финале чемпионата Европы.

Сборная Италии по футболу прилетела в Рим после победы над Англией в финале чемпионата Европы.

Как сообщает пресс-служба скуадра адзурра, итальянцы продемонстрировали трофей при выходе из самолёта, а затем команда проехала по городу с кубком и вышла к фанатам.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее хавбек сборной Англии Джек Грилиш заявил, что говорил тренеру команды Гарету Саутгейту о желании пробить пенальти в финале Евро-2020.