Рэшфорд: я могу хоть весь день выслушивать критику моей игры, но не стану извиняться за то, кем являюсь

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд рассказал о своей реакции на оскорбления болельщиков после проигрыша команды в финале чемпионата Европы по футболу.

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд рассказал о своей реакции на оскорбления болельщиков после проигрыша команды в финале чемпионата Европы по футболу.

«Я рос в виде спорта, в котором нужно ждать, что о тебе напишут. Это и цвет кожи, и место, где я вырос, и — из недавнего — то, как я провожу время за пределами поля. Я могу хоть весь день выслушивать критику в адрес моей игры, мой пенальти не был достаточно хорошим, он должен был оказаться в сетке. Но я никогда не стану извиняться за то, кем являюсь, за то, откуда я вышел», — написал Рэшфорд в своём Twitter.

Он отметил, что никогда не испытывал большей гордости, чем в момент, когда надевал футболку сборной, когда видел семью на трибунах, которая поддерживает его рядом с десятками тысяч других людей.

«Я мечтал о таком. Сегодня я чаще получал сообщения со словами поддержки, а слова из Витингтона почти довели меня до слёз. Сообщество, которое всегда принимало в свои объятия, продолжает поддерживать меня. Я Маркус Рэшфорд, мне 23 года. Я темнокожий парень из Витингтона и Уайтеншо, Южный Манчестер. Если у меня больше ничего не останется, то будет это. Спасибо за все добрые слова. Я вернусь сильнее. Мы вернёмся сильнее», — подытожил форвард.

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (2:3). Рэшфорд стал одним из трёх игроков английской команды, кто не сумел реализовать свои 11-метровые удары: он попал в штангу.

После матча фанаты в соцсетях обрушились с критикой и оскорблениями на расовой почве в адрес игроков сборной Англии.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд обратился к фанатам после нереализованного пенальти в финале Евро-2020.