Рэшфорд обратился к фанатам после нереализованного пенальти в финале Евро-2020

«Я даже не знаю, с чего начать. Не знаю, как облечь в слова то, что чувствую в этот момент. У меня был сложный сезон. Думаю, все и так это видели. Возможно, я подошёл к финалу, не чувствуя полной уверенности в себе. Я всегда настраивался на пенальти, но тут чувствовал, что что-то не так. Я сделал долгую паузу, чтобы дать себе время, и, к сожалению, результат получился не таким, как я хотел», — написал Рэшфорд в своём Twitter.

Он отметил, что чувствует, что подвёл и партнёров по команде и болельщиков.

«Пенальти — это всё, чего я только просил, чтобы помочь команде. Я могу забивать пенальти даже во сне, так почему я промахнулся именно сейчас? Этот вопрос крутится в моей голове с того момента, как я ударил по мячу. Возможно, нет подходящих слов, чтобы описать это. Я могу лишь попросить прощения. Я хотел бы, чтобы всё сложилось иначе», — добавил форвард.

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (2:3). Рэшфорд стал одним из трёх игрков английской команды, кто не сумел реализовать свои 11-метровые удары — он попал в штангу.

После матча фанаты в соцсетях обрушились с критикой и оскорблениями на расовой почве в адрес игроков сборной Англии.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн вступился за партнёров по сборной, которых оскорбляют фанаты после финала Евро-2020.