Кейн вступился за партнёров по сборной, которых оскорбляют фанаты после финала Евро-2020

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на оскорбления игроков национальной команды на расовой почве, прозвучавшие со стороны болельщиков после поражения в финале чемпионата Европы по футболу.

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на оскорбления игроков национальной команды на расовой почве, прозвучавшие со стороны болельщиков после поражения в финале чемпионата Европы по футболу.

«Трое парней, которые всё лето играли блестяще, набрались смелости и взяли инициативу в свои руки, когда ставки были высоки. Они заслуживают понимания и поддержки, а не подлых расистских оскорблений, которые они получают с прошлой ночи. Если ты оскорбляешь кого-либо в социальных сетях, ты не болельщик сборной Англии, мы не хотим, чтобы ты за нас болел», — написал Кейн в своём Twitter.

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (2:3). Свои удары в составе английской команды не реализовали вышедшие по ходу матча на замену Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

После матча фанаты в соцсетях обрушились с критикой и оскорблениями на расовой почве в адрес игроков сборной Англии.

Ранее сообщалось, что в АПЛ отреагировали на расистские оскорбления фанатов в адрес игроков сборной Англии.