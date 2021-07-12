Тренер «Зенита»: я был очень приятно удивлён, что Манчини построил такую сильную команду

Иван Карминати, тренер по физподготовке «Зенита», работавший с Роберто Манчини в петербургском клубе и сборной Италии, прокомментировал победу национальной команды на чемпионате Европы по футболу.

Иван Карминати, тренер по физподготовке «Зенита», работавший с Роберто Манчини в петербургском клубе и сборной Италии, прокомментировал победу национальной команды на чемпионате Европы по футболу.

«Я смотрел почти все матчи Евро, наблюдал за другими командами и могу сказать, что сборная Италии была одной из лучших на этом турнире. Только одна проблемная игра — с Испанией. Правда, вчерашнюю толком оценивать не могу — мы же летели, и я её не смотрел. Но я был очень приятно удивлён, что Манчини построил такую сильную команду», — приводит слова Карминати «Матч ТВ».

56-летний Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год.

Италия по пенальти победила Англию со счётом 1:1 (3:2) и впервые за 53 года и во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что «Зенит» поздравил Манчини с победой на Евро-2020.