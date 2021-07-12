«Зенит» поздравил Манчини с победой на Евро-2020

Петербургский футбольный клуб «Зенит» поздравил сборную Италии и главного тренера команды Роберто Манчини с победой на чемпионате Европы по футболу.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» поздравил сборную Италии и главного тренера команды Роберто Манчини с победой на чемпионате Европы по футболу.

«Сборная Италии на протяжении всего турнира доказывала своё футбольное превосходство и была сильнее конкурентов, благодаря чему триумфально обыграла англичан в серии пенальти. Золотые медали были по праву завоёваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле проявил свои лучшие качества», — говорится в заявлении «Зенита».

56-летний Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год.

Италия по пенальти победила Англию со счётом 1:1 (3:2) и впервые за 53 года и во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы.

Ранее Михаил Боярский высказал мнение, что Артём Дзюба был не прав в своих словах о Манчини.