Боярский считает, что Дзюба был не прав в своих словах о Манчини

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением об успехе экс-наставника команды Роберто Манчини у руля сборной Италии, с которой он выиграл чемпионат Европы.

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением об успехе экс-наставника команды Роберто Манчини у руля сборной Италии, с которой он выиграл чемпионат Европы.

По его словам, он рад за специалиста, который заслужил чемпионство и доказал свою состоятельность.

«Что касается высказывания Артема Дзюбы о том, что Манчини — не тренер, то я уверен, что Артем был неправ. Он это сказал на эмоциях. Нельзя так недальновидно высказываться. Факты доказывают, что Манчини настоящий тренер», — цитирует Боярского Sport24.

Он отметил, что у Манчини не получилось в «Зените», так как он обладал более слабым подбором футболистов.

«Ставить под сомнения его тренерские способности было бы глупо. Хотел бы я в будущем еще раз увидеть его в «Зените»? Нет. В «Зените» я хочу видеть только Семака. Если говорить про сборную, то России и Манчини не поможет», — добавил Боярский.

Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год. Позже Дзюба заявил, что не считает Манчини тренером.

В финале Евро-2020 Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Властимил Петржела выразил уверенность, что Дзюба никогда не извинится перед Манчини.