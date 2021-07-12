Петржела уверен, что Дзюба никогда не извинится перед Манчини

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность, что нападающий команды Артём Дзюба никогда не попросит прощения у экс-наставника сине-бело-голубых Роберто Манчини, который привёл сборную Италии к золоту чемпионата Европы по футболу.

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность, что нападающий команды Артём Дзюба никогда не попросит прощения у экс-наставника сине-бело-голубых Роберто Манчини, который привёл сборную Италии к золоту чемпионата Европы по футболу.

«Манчини хочет техничных и быстрых игроков. А Дзюба не такой, он игрок другого плана. Поэтому он и не подошёл ему. Артём обиделся и так сказал. Мы все знаем Дзюбу, он никогда не извинится. Такой человек — упрямый», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год. Позже Дзюба заявил, что не считает Манчини тренером.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Андрей Канчельскис высмеял Дзюбу, критиковавшего Манчини.