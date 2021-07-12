Канчельскис высмеял Дзюбу, критиковавшего Манчини

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о критике нападающего национальной команды и «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о критике нападающего национальной команды и «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.

«Если Дзюба Эмери хаял — он четыре еврокубка выиграл, Манчини хаял — он выиграл чемпионат Европы, что тут говорить? Пускай хает других тренеров — может быть, они что-то выиграют. Похаял бы Черчесова — может, тот смог бы что-то выиграть. Можно говорить всё что угодно, а результат налицо», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Канчельскис заявил, что Англия проиграла Италии в психологическом плане.