Канчельскис: Англия проиграла Италии в психологическом плане

«Конечно, ожидалось, что выиграет сборная Англии. Но не всегда сбывается то, чего мы хотим. Предупреждал, что здесь не может быть открытого футбола», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что каждая команда хочет выиграть, но на англичан оказывалось более серьёзное давление, так как они выступали дома, а сама команда ничего не выигрывала с 1966 года.

«Проиграли чисто в психологическом плане, итальянцам было попроще. Если бы итальянцы проиграли, трагедия, конечно, была бы, но итальянцы всегда играли в полуфиналах и финалах, а англичане до финалов чемпионата мира и Европы мало доходили. И сегодня они показали не тот футбол, который мы видели на групповой стадии или позже, с другими командами», — добавил эксперт.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Манчини гением после победы Италии на Евро-2020.