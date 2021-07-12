Губерниев назвал Манчини гением после победы Италии на Евро-2020

«Манчини грандиозен и гений, а Саутгейт не гений. Хороший мужик, но не орёл. Слова Дзюбы? Капелло в сборной был с проблемами, Манчини в «Зените» — тоже, Пихлер в биатлоне тоже кое-как тренировал. Может, не обожгись так Манчини в Питере, не было бы этого успеха. Это хороший урок для нас», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Губерниев заявил, что ему не жалко сборную Англии.