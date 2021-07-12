Губерниев заявил, что ему не жалко сборную Англии

«Англичане подошли ко всему самоуверенно и серьёзно: вот это вот It’s coming home, королева, Саутгейт, который обращается к нации. Их занесло на этом вираже оценки ситуации. Италия выиграла справедливо», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его мнению, Англия не играла как настоящий чемпион, несмотря на то что великолепно показал себя голкипер Джордан Пикфорд.

«Англию мне даже не жалко, пусть проигравший плачет. Это спорт. Люди, играющие в финале в антифутбол, не должны побеждать. А итальянцы играли сердцем, несмотря на все проблемы. Вратарь у них грандиозный. Для меня образцом был всегда Дзофф. Теперь в моём сердце навеки поселился Доннарумма. Он очень мощный. Просто феноменальный вратарь. Поэтому Италию — с победой, Англия не должна была выиграть турнир», — добавил Губерниев.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона расследует расистские оскорбления в адрес футболистов сборной Англии.