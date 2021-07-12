Полиция Лондона расследует расистские оскорбления в адрес футболистов сборной Англии

Полиция Лондона расследует факт расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после поражения от Италии в финальном матче Евро-2020.

Полиция Лондона расследует факт расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после поражения от Италии в финальном матче Евро-2020.

«Нам стало известно о ряде оскорбительных и расистских комментариев в социальных сетях, направленных в адрес футболистов после финала Евро-2020. Это абсолютно неприемлемо, недопустимо и будет расследовано», — написано в Twitter-аккаунте полиции Лондона.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее в сборной Англии отреагировали на расистские оскорбления в адрес игроков после финала Евро.