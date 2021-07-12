В сборной Англии отреагировали на расистские оскорбления в адрес игроков после финала Евро

Сборная Англии выступила с заявлением в связи с расистскими оскорблениями в адрес некоторых своих игроков после поражения от Италии в финале чемпионата Европы.

Сборная Англии выступила с заявлением в связи с расистскими оскорблениями в адрес некоторых своих игроков после поражения от Италии в финале чемпионата Европы.

«У нас вызывает отвращение тот факт, что некоторые игроки нашей команды, отдавшие этим летом за неё все силы, подвергаются в интернете дискриминирующим оскорблениям после сегодняшнего матча. Мы на стороне своих игроков», — написано в Twitter-аккаунте «трёх львов».

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил, что чемпионскому кубку предстоит приятный полёт в Рим.