Бонуччи о победе Италии на Евро-2020: кубку предстоит приятный полёт в Рим

«Мы слышали «Football’s coming home» каждый день с того момента, как Англия обыграла Данию: мол, кубок возвращается в Лондон… Простите, ребята, но на самом деле кубку предстоит приятный полёт в Рим. И теперь итальянцы по всему миру могут отметить эту победу. Она для них, она для нас, мы все вместе верили, что сможем её добиться», — приводит слова Бонуччи «Матч ТВ».

Он также пошутил, что перед игрой слышал от жены упрёк, что он проводит семейное время с друзьями, но потом она сказала, что решение было верным. По его словам, итальянцы добились победы благодаря командному духу.

«Как я уже говорил, мы никогда не уставали друг от друга, проводя время вместе на протяжении последних 50 дней», — добавил Бонуччи.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Георгий Черданцев выразил мнение, что сборная Англии получила по заслугам.