Черданцев: сборная Англии получила по заслугам

«Скучный финал, но финалы, как правило, всегда бывают такими. Считаю, что Англия получила по заслугам. Я рад, что антифутбол, в который играла эта команда, всё-таки в итоге не выиграл», — сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что итальянцы показывали более яркий футбол в течение турнира и заслужили трофей. По его словам, он понимает, что англичане пытались добиться победы любой ценой, но у английских игроков слишком высокий потенциал, чтобы играть настолько прагматично.

«Отсутствие зрелищности в итоге и стало причиной отсутствия результата. Это главный итог работы Саутгейта, наверное, с самым талантливым поколением игроков за всю историю сборной Англии. Мне не нравится футбол этой сборной. Считаю, что с этими игроками должен работать тренер, который выжмет из них их огромный потенциал», — сказал Черданцев.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Андрей Аршавин признался, что ему было неприятно смотреть финал Евро-2020.