Аршавин признался, что ему было неприятно смотреть финал Евро-2020

«Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой. Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. Но у меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала. Да какие пенальти? Такие бездарности», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Михаил Боярский назвал грандиозным финальный матч Евро-2020 Италия — Англия.