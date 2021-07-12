Боярский назвал грандиозным финальный матч Евро-2020 Италия — Англия

Известный актёр Михаил Боярский поделился мнением об итогах финального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Англии.

Известный актёр Михаил Боярский поделился мнением об итогах финального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Англии.

«Это была замечательная игра. Англичане были несколько предсказуемы. Италия же больше импровизировала. Конечно, первый гол испортил настроение всем. Сборная Италии собралась и показала всем, на что она способна. Это был очень корректный матч», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

По словам артиста, итальянцы одержали заслуженную победу, несмотря на то что она была добыта по пенальти.

«Я преклоняюсь перед обеими командами, они показали высочайший футбол. Это грандиозно», — добавил Боярский.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини —3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Александр Мостовой выразил мнение, что своими заменами Саутгейт отнял у Англии победу на Евро-2020.