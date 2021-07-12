Мостовой считает, что своими заменами Саутгейт отнял у Англии победу на Евро-2020

«Мало кто рассчитывал на быстрый гол, который получился непонятным: бам, бум — гол. Но я был уверен, что итальянцы сравняют. У Англии моментов после этого не было. Во втором тайме они англичан полностью переиграли, по статистике они их делали до второго дополнительного тайма», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что ключевым моментом в исходе серии пенальти стали тренерские решения Гарета Саутгейта.

«Эти замены войдут в историю: выпускает Санчо и Рэшфорда под пенальти, даёт им бить, а ребята теперь всю на жизнь останутся антигероями. А поставить бить последний пенальти 19-летнего паренька… Это ужасный стресс, я даже не представляю. Он ворота-то в первый раз увидел. Было полно опытных игроков в команде. Своим решением Саутгейт отнял у Англии титул. Ребята это переживут, но это было очень нелогично», — добавил Мостовой.

Италия по пенальти победила Англию со счётом 1:1 (3:2) и впервые за 53 года и во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы.

В составе английской команды не реализовали вышедшие по ходу матча на замену Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

Ранее сообщалось, что Гаретт Саутгейт высказался о выборе игроком на серию пенальти в финале Евро-2020 с Италией.