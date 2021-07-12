Саутгейт высказался о выборе игроком на серию пенальти в финале Евро-2020 с Италией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал выбор игроков на серию пенальти в финале чемпионата Европы по футболу с национальной командой Италии.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал выбор игроков на серию пенальти в финале чемпионата Европы по футболу с национальной командой Италии.

«За это отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они делали на тренировках. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти — это был мой выбор, ответственность за который лежит на мне», — приводит слова Саутгейта BBC.

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (2:3). свои удары в составе английской команды не реализовали вышедшие по ходу матча на замену Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

Ранее Саутгейт заявил, что игроки сборной Англии отдали все силы в финале Евро-2020