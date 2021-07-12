Саутгейт заявил, что игроки сборной Англии отдали все силы в финале Евро-2020

«Мы безумно разочарованы. Думаю, игроки заслуживают максимального уважения, они все отдали полностью себя, выложились без остатка. Они обессилены, валятся с ног. Моментами они играли очень хорошо, временами нам не удавалось наладить контроль над мячом. Особенно в начале второго тайма. Но это не повод для взаимных обвинений внутри коллектива. С этими парнями работать одно удовольствие, и они прошли дальше, чем команде удавалось сделать это на протяжении долгого времени. Конечно, по итоге в раздевалке была атмосфера гнетущей боли», — приводит слова Саутгейта пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что через несколько дней будет проще говорить о позитивных моментах в игре команды, показанное на турнире.

«Сейчас очевидна только огромная боль от поражения. Мы хотели подарить нации ещё один вечер большого праздника, подарить первую победу на Евро. Но, увы, сделать это так и не смогли. Думаю, наша команда может играть ещё лучше и прибавлять ещё и ещё. Вы и сами видели, как по ходу этого турнира мы подпускали к составу молодую кровь. Было очень славно. Но чтобы говорить о будущем детальнее, должно пройти какое-то время», — добавил специалист.

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (4:2).

Ранее сообщалось, что Роберто Манчини заплакал после победы Италии над Англией в финале Евро-2020.