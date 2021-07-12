Наумов рассказал, чем сборная Италии похожа на «Спартак»

«Знаете, Италия — очень интересная сборная. Да, там нет особо звёзд, но она мне нравится тем, что это очень весёлая команда. Она чем-то похожа на сегодняшний «Спартак», который много бегает, суетится — много эмоций. Вот такие же и итальянцы. Но, конечно, уровень мастерства каждого футболиста здесь очень высок. Федерико Кьеза меня вообще просто поразил! Такие моменты он создавал. Столько сил у этого человека. И в финальной игре он проявил себя великолепно. Своим азартом, своей боевитостью, своим отношением к делу итальянцы заслужили это чемпионство», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Италия по пенальти победила Англию со счётом 1:1 (3:2) и впервые за 53 года и во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы.

Ранее Михаил Боярский назвал грандиозным финальный матч Евро-2020 Италия — Англия.