СМИ: В Италии несколько болельщиков погибли во время празднования победы на Евро-2020

В Италии несколько человек погибли во время массовых празднований победы национальной сборной в финале чемпионата Европы по футболу.

В Италии несколько человек погибли во время массовых празднований победы национальной сборной в финале чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает La Repubblica, в провинции Катания произошло ДТП с фанатами, направлявшимися на празднование победы сборной, в результате которого погиб 19-летний юноша, а ещё четыре человека были ранены. В Фодже 32-летний мужчина на скутере был застрелен во время футбольного праздника, в Венеции в одном из каналов было обнаружено тело мужчины средних лет, смерть которого, по информации полиции, может быть связана с массовыми торжествами.

Отмечается, что было зафиксировано множество случаев получения различных травм во время празднований по всей стране.

Италия по пенальти победила Англию со счётом 1:1 (3:2) и впервые за 53 года и во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что сборная Италии вернулась в Рим и встретилась с фанатами после победы на Евро-2020.