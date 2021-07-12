Кокорин по-итальянски поздравил Манчини с победой на Евро-2020

«Поздравляю, Мистер», — написал Кокорин по-итальянски в Instagram.

Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год. Кокорин в тот период выступал под его руководством и забил за сезон 19 мячей в 35 матчах.

В финале Евро-2020 Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Анзор Кавазашвили подверг Артёма Дзюбу критике за слова о Манчини.