Кавазашвили подверг Дзюбу критике за слова о Манчини

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о словах нападающего национальной команды и «Зенита» Артёма Дзюбы об экс-наставнике сине-бело-голубых Роберто Манчини, который ныне возглавляет сборную Италии.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о словах нападающего национальной команды и «Зенита» Артёма Дзюбы об экс-наставнике сине-бело-голубых Роберто Манчини, который ныне возглавляет сборную Италии.

«Если Дзюба сказал, что Манчини — плохой тренер… Уж простите, но как футболист, играющий вполсилы, может что-то говорить о тренере высочайшего уровня?» — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Эксперт отметил, что итальянцы под руководством Манчини не проигрывают более 30 матчей и вышли в финал европейского первенства, из-за чего экс-вратарь не понимает, как Дзюба может оценивать такого тренера.

«Как у него только язык поворачивается? Пускай он задумается — в жизни это будет ему полезно», — добавил Кавазашвили.

Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год. Позже Дзюба заявил, что не считает специалиста тренером.

В финале Евро-2020 Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее актёр Михаил Боярский выразил мнение, что Дзюба был не прав в своих словах о Манчини.