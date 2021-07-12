Кавазашвили: сложно осуждать решение Саутгейта по поводу замен перед пенальти

«Сложно осуждать решение Саутгейта. Думаю, он заранее определил состав пенальтистов. Это несчастье для тренера и игроков. Я уверен, что ни один из футболистов не допустил бы такой оплошности на тренировке», — цитирует эксперта «Чемпионат».
Он также отметил, что оба вратаря сыграли прекрасно, а сам Евро подарил новые имена голкиперов.
«Финал был эталоном футбола высочайшего уровня. Бог показал нам это и сказал: «Учитесь, как надо играть в футбол!» — добавил Кавазашвили.
Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил фанатов за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии.