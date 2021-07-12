Кавазашвили: сложно осуждать решение Саутгейта по поводу замен перед пенальти

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу решения главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта по заменам перед серией пенальти в финальном матче Евро-2020 с Италией.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу решения главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта по заменам перед серией пенальти в финальном матче Евро-2020 с Италией.

«Сложно осуждать решение Саутгейта. Думаю, он заранее определил состав пенальтистов. Это несчастье для тренера и игроков. Я уверен, что ни один из футболистов не допустил бы такой оплошности на тренировке», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он также отметил, что оба вратаря сыграли прекрасно, а сам Евро подарил новые имена голкиперов.

«Финал был эталоном футбола высочайшего уровня. Бог показал нам это и сказал: «Учитесь, как надо играть в футбол!» — добавил Кавазашвили.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил фанатов за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии.