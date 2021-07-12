Италия установила рекорд финалов Евро по владению мячом

Сборная Италии по футболу установила рекорд по владению мячом в финалах чемпионатов Европы.

Сборная Италии по футболу установила рекорд по владению мячом в финалах чемпионатов Европы.

Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Италии. Скуадра адзурра владела мячом 65,6% времени в финальном матче Евро-2020 с Англией.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что сборная Италии вернулась в Рим и встретилась с фанатами после победы на Евро-2020.