Червиченко о финале Евро-2020: англичане довыделывались со своим BLM

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу замен сборной Англии перед серией пенальти в матче с Италией в финале Евро-2020.

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу замен сборной Англии перед серией пенальти в матче с Италией в финале Евро-2020.

«Я уже слышал сегодня версию, что англичане довыделывались со своим BLM, с этими коленопреклонениями. И решили дать трём подряд темнокожим игрокам пробить решающие пенальти. И, видимо, самый молодой их них, Сака, который бил последним, должен был по сценарию стать героем нации. И вот доигрались», — цитирует Червиченко «Советский спорт».

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Червиченко заявил, что матч Италии и Англии с точки зрения зрелища был не самым интересным.