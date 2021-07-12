Червиченко: матч Италии и Англии с точки зрения зрелища был не самым интересным

«Всё закончилось хорошо: итальянцы победили, а чопорные англичане остались ни с чем. Начали они хорошо, быстро забили. Честно говоря, подумал, что дальше итальянцам придётся очень тяжело. Но ничего — постепенно они перехватили инициативу. Конечно, матч с точки зрения зрелища был не самым интересным, но это объяснимо — слишком велика цена ошибки», — цитирует Червиченко «Советский спорт».

Он отметил, что англичане слишком боялись проиграть, а нужно было как раз продолжать давить.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Гарет Саутгейт заявил, что хочет тренировать сборную Англии на ЧМ-2022.