Саутгейт хочет тренировать сборную Англии на ЧМ-2022

«Не думаю, что сейчас следует думать именно об этом. Нужно отобраться на турнир в Катаре», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.
При этом он отметил, что ему необходим отдых и нужно сделать выводы по работе на минувшем европейском первенстве.
«Работа на таких турнирах накладывает отпечаток. Я не хочу связывать себя с чем-то дольше, чем должен. Это не денежная история. Но раз я тут, то я хотел бы повезти команду в Катар», — добавил специалист.
Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года.
Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Ранее экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что игра в матче Италии и Англии была равной.