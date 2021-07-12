Саутгейт хочет тренировать сборную Англии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт после поражения от Италии в финале Евро-2020 ответил на вопрос о своём будущем.

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт после поражения от Италии в финале Евро-2020 ответил на вопрос о своём будущем.

«Не думаю, что сейчас следует думать именно об этом. Нужно отобраться на турнир в Катаре», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

При этом он отметил, что ему необходим отдых и нужно сделать выводы по работе на минувшем европейском первенстве.

«Работа на таких турнирах накладывает отпечаток. Я не хочу связывать себя с чем-то дольше, чем должен. Это не денежная история. Но раз я тут, то я хотел бы повезти команду в Катар», — добавил специалист.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что игра в матче Италии и Англии была равной.