Сёмин считает, что игра в матче Италии и Англии была равной

«Мне матч очень понравился. Кто выиграл, тот всегда заслуженно побеждает. Была равная игра. Всё могло повернуться в другую сторону. И Англия, и Италия придерживались своей тактики. Англия достигала своего результата, исходя из своих сил и возможностей. Матч был очень сильным», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не угадал с заменами, но соперники были достойны друг друга. Он также отдал должное итальянскому голкиперу Джанлуиджи Доннарумме.

«Он очень мощный и громадный вратарь. Когда он встаёт в ворота, то они становятся меньше. Это дало преимущество итальянцам в серии пенальти. Наверное, правильно, что его признали лучшим игроком турнира», — добавил специалист.

Италия и Англия в основное время сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2. Таким образом, Италия впервые за 53 года и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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