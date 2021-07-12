Песков ответил на вопрос о влиянии Кремля на российский футбол

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, намерены ли в Кремле оказывать более сильное влияние на развитие футбола в стране.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, намерены ли в Кремле оказывать более сильное влияние на развитие футбола в стране.

«Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы», — приводит слова Пескова РИА Новости.

На минувшем Евро-2020 Россия заняла четвёртое место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф. После этого свой пост покинул главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который возглавлял коллектив с 2016 года.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, когда сборная России сможет играть в финале Евро.