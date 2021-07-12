Губерниев рассказал, когда сборная России сможет играть в финале Евро

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, когда сборная России по футболу сможет выходить в финал чемпионата Европы.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, когда сборная России по футболу сможет выходить в финал чемпионата Европы.

«Ну а когда мы-то будем в финале?! Здесь всё просто, ребята! Когда у нас на замене будут люди стоимостью €100 млн. И это не за всех».

Он также отметил, что не стоит стесняться делать российские паспорта хорошим английским игрокам, если своих нет.

«В Италии с её традициями футбола натурализованных трое. Кстати, Грилиш, если кто не знал, — ирландец и играл за сборные этой страны»

На минувшем Евро Россия заняла четвёртое место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал требования Минспорта главной проблемой воспитания футболистов в России.