Слуцкий назвал требования Минспорта главной проблемой воспитания футболистов в России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал главную проблему воспитания молодых футболистов в России.

«Основная проблема детско-юношеского футбола: у нас львиное количество школ от Минспорта, а Российский футбольный союз к ним отношения не имеет. В Минспорта есть свои требования, акты — сколько надо тренироваться, когда, с какого года и так далее. Но они не имеют ничего общего с футболом. Бюджеты академий от Министерства спорта в разы выше, а эффективность их в разы ниже. Не потому, что тренеры плохи, а потому, что разработанная министерством система подготовки не просто внедряется, а насаживается. И нельзя иначе. Министерство спорта тратит громадные средства, однако это настолько неэффективно, что мой конкретно частный пример показывает, что отдельный человек может сделать школу — самую эффективную в зоне центра. В школах РФС есть система лицензирования, а школы Минспорта классифицируются по категориям», — заявил Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Футбольный Биги».

Леонид Слуцкий имеет собственную футбольную школу в Волгограде.

Ранее Слуцкий предположил, кто возглавит сборную России.